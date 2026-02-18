Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatına seslendi. Adliye koridorlarının sesini, kalemin bitmeyen mesailerini ve dosyaların yalnızca sayılardan ibaret olmadığını iyi bildiğini, 20 yıl hakim ve savcı olarak görev yaptığını belirten Gürlek, şunları söyledi: “Adalet teşkilatımızın meselelerini biliyorum. İş yükünün farkındayım. Fedakarlığınızı görüyorum. Göreve başladığımız andan itibaren yapısal sorunların çözümü için çalışmalar başlattık. İş yükü analizleri yeniden yapılacak. Norm kadro sistemi güncellenecek. Performans ölçütleri daha adil ve objektif bir zemine oturtulacak.”

VERİLERE DAYALI KARAR

“Hakim ve savcılarımızın mesleki gelişimlerini güçlendiren, uzmanlaşma ve eğitim modellerini hayata geçireceğiz. Adalet personelimizin özlük haklarını iyileştirmek için somut adımlar atacağız. Çünkü güçlü bir adalet ancak huzurlu ve motive, güvende hisseden bir teşkilatla mümkündür. Yönetim anlayışımız açık ve nettir; istişare edeceğiz, sahaya kulak vereceğiz, verilere dayalı karar alacağız.”

BİRLİKTE GÜÇLENECEĞİZ

“Bu teşkilat benim yuvamdır. Bu büyük adalet ailesinin her ferdi benim yol arkadaşımdır. Birlikte başaracağız, birlikte güçleneceğiz. Biz 26 bin 765 hakim ve savcımızla, 96 bin 53 adalet personelimizle, 83 bin 929 Ceza ve Tevkifevleri teşkilatı mensubumuzla, 208 bin 223 avukatımızla büyük bir adalet ailesiyiz. Aynı ideale inanan, aynı vicdana yaslanan, aynı sorumluluğu paylaşan güçlü bir bütünüz. Birlikte daha adil bir gelecek inşa edeceğiz.”



