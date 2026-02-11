Yeni Şafak
Adalet Bakanı Gürlek'ten TBMM'deki yemin törenine ilişkin açıklama

19:0811/02/2026, Çarşamba
Adalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından açıklama yaparak Adalet Bakanı olarak TBMM'de yemin ettiğini belirtti. Yaptığı açıklamada Gürlek, "Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanı olarak TBMM'de yemin ettiğini belirterek,
"Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum."
ifadelerini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligahı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik. Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz."

Ne Olmuştu?

Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni öncesi Meclis'te gerginlik yaşandı. CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti. Meclis'te gerginlik devam ederken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek yemin etti.



