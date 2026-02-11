Adalet Bakanı Gürlek'ten TBMM'deki yemin törenine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından açıklama yaparak Adalet Bakanı olarak TBMM'de yemin ettiğini belirtti. Yaptığı açıklamada Gürlek, "Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligahı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik. Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz."
Ne Olmuştu?
Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni öncesi Meclis'te gerginlik yaşandı. CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti. Meclis'te gerginlik devam ederken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek yemin etti.