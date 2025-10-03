Sahil Güvenlik Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmeni yakaladı

Yeni Şafak
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yakalanan 5'i çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alınarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları fiber karinalı lastik bottaki 5'i çocuk 35 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


