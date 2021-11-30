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ANKARA

Sahil Güvenlik Komutanlığı Ege'de her gün 140 göçmeni kurtarıyor

Ege’de her gün ortalama 140 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ölümden kurtarılıyor. Bunlardan 90’ı ise Yunanistan’ın geri ittiği göçmenler.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Sahil Güvenlik Komutanlığı Egede her gün 140 göçmeni kurtarıyor
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın müdahale ettiği olayların yüzde 90’ından fazlası, Yunanistan’ın geri ittiği düzensiz göçmenlerin kurtarılması operasyonları oldu.

Ege Denizi’nde göçmenlerin kaçış mücadelesi de Yunanistan’ın onlara uyguladığı zulüm de 2021’de tırmanışa geçti.

Sadece kasım ayının ilk 25 gününde denizlerde 123 düzensiz göç olayı gerçekleşti. Bu olaylarda 3 bin 488 düzensiz göçmen soğuk sularda ölümden kurtarıldı. Operasyonlarda 3 göçmen hayatını kaybederken, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 18 organizatör de yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı kasım ayında günde ortalama 140 düzensiz göçmeni soğuk denizlerde ölümden kurtardı.

YUNANİSTAN İTİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın müdahale ettiği olayların yüzde 90’ından fazlası, Yunanistan’ın geri ittiği düzensiz göçmenlerin kurtarılması operasyonları oldu. Denizlerde düzensiz göç olaylarında, 2021 yılında 2020’ye göre artış görülüyor.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre, 1 Ocak-25 Kasım 2021 tarihleri arasında meydana gelen 745 düzensiz göç olayında, 21 bin 2 düzensiz göçmen kurtarıldı, bu olaylarda 11 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Bu olaylarda göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 96 kişi de yakalandı.

2021’DE TIRMANDI

2020 yılının aynı döneminde 559 olayda 18 bin 920 düzensiz göçmen kurtarılmış, 46 göçmen kaçakçısı yakalanmıştı. 2020 yılının genelinde ise 624 olayda toplam 20 bin 380 düzensiz göçmen kurtarılmış, bu olaylarda 37 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

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