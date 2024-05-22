Sahil işgaline ihbar hattı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğinin görüldüğünü belirterek “Buna izin vermeyeceğiz” dedi. Özhaseki, ihbar hattı kuracaklarını açıkladı. Önceki gün toplanan kabine sonrası açıklamalarda bulunan sahil şeritlerine ilişkin bir çalışma yaptıklarını söyledi. Özhaseki özetle şöyle konuştu:

İHBAR HATTI

"Şu anda bir çalışma yapıyoruz. Artvin’den Hatay’a doğru bir hilal çizin, bütün kıyıları denetliyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları yani bütün kaçak yapıları yıkacağız. Şimdi bir de ‘Alo ihbar hattı’ kuracağız. Vatandaş diyecek ki ‘Bizim burada denize ulaşmamızı şunlar engelliyor’. Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Altyapısını bir 15-20 gün oluşturup yol haritamızı çizeceğiz.

Mehmet Özhaseki

HALK PLAJLARI

Kimsenin hukuk dışı iş yapmasına müsaade etmeyeceğiz, gözyaşlarına bakmayacağız.Bir kısmını Kültür ve Turizm Bakanı'mızla konuştuk, halk plajları açacaklar. Bizim tüm Türkiye’deki kıyılara bakan MÜÇEV adında bir kuruluşumuz var. Sahillerde sorumlu olduğu yerleri işletecek. Buralarda bir iki ihtiyaç mahalli yapacağız tabii. Denizlerimizin kirlenmesini önleyeceğiz. Temiz tutacağız.

YATLARA DENETİM

Bir de şimdi yatların hepsini denetim altına alacak olan 'Mapa Şamandıra Sistemi'ni başlatacağız. Örneğin birisi bir tekne alıyor ve teknesini üç ay koylarımıza çekiyor. Orada yaz tatili yapıyor. Yapsınlar, sorun yok ama denizleri kirletiyorlar, teknelerini ağaçlara bağlayarak ağaçları kırıyorlar. Biz de yeni projemiz ile bunların önüne geçeceğiz. Teknelerini kuracağımız mapa şamandıraya bağlayacaklar. Yatların hepsini kayıt altına alacağız. Burada tatil yapıyorsa, onun belirlenen ücretini ödeyecek. Sonra da yanına getirdiğimiz atık gemisine atıklarını verecek. Hepsini denetleyeceğiz ve denizlerimizi koruyacağız.”







