|
Gündem

Şahinbey’de okçuluk turnuvası düzenlendi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Ülke genelinde hızla yayılan okçuluk sporu şehrimizde de ilgi ile takip edilen bir spor dalı haline gelmeye başladı" dedi.

04:00 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Okçuluk turnuvası.

Okçuluk turnuvası.

Şahinbey Belediyesi 25-26 Nisan tarihlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Okul Sporları Okçuluk turnuvası düzenlendi. Tüm kategorilerde 130 öğrencinin katıldığı turnuvada dereceye giren sporculara madalyalar verildi. Özellikle amatör branşlarda sporu desteklediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Ülke genelinde hızla yayılan okçuluk sporu şehrimizde de ilgi ile takip edilen bir spor dalı haline gelmeye başladı. Düzenlediğimiz turnuvaya 130 sporcu katılım sağladı. Tüm sporcuları ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” dedi.



#Şahinbey Belediyesi
#Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
#Okçuluk turnuvası
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.