Şahinbey’de okçuluk turnuvası düzenlendi

Şahinbey Belediyesi 25-26 Nisan tarihlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Okul Sporları Okçuluk turnuvası düzenlendi. Tüm kategorilerde 130 öğrencinin katıldığı turnuvada dereceye giren sporculara madalyalar verildi. Özellikle amatör branşlarda sporu desteklediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Ülke genelinde hızla yayılan okçuluk sporu şehrimizde de ilgi ile takip edilen bir spor dalı haline gelmeye başladı. Düzenlediğimiz turnuvaya 130 sporcu katılım sağladı. Tüm sporcuları ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” dedi.