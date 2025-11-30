Yeni Şafak
Sahte yapay zeka sitelerine dikkat

Sahte yapay zeka sitelerine dikkat

Saliha Engin
04:0030/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
Fotoğraf: Arşiv

Dolandırıcıların yeni kapısı sahte yapay zeka uygulamaları oldu. Dijital Medya Uzmanı Oğuzhan Saruhan, “Kullanıcılar fark etmeden sahte yapay zeka uygulamalarına kişisel verilerini, belgelerini veya özel bilgilerini sahte bir sisteme teslim edebiliyor. Topladıkları kişisel verileri kötü amaçlarla kullanabiliyor” dedi.

Son yıllarda kullanımı artan yapay zeka uygulamaları, dolandırıcıların da yeni kapısı oldu. Artık dolandırıcılar sadece sahte linkler veya sosyal medya mesajlarıyla değil, yapay zeka uygulamalarının kopyalarını üreterek kullanıcıların bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Dijital Medya Uzmanı Oğuzhan Saruhan, “Sahte yapay zeaâ uygulamaları, kullanıcılardan topladıkları kişisel verileri kimlik hırsızlığı, sosyal mühendislik saldırıları ve hesap ele geçirme gibi amaçlarla kullanabiliyor. Kullanıcılar fark etmeden kişisel verilerini, belgelerini veya özel bilgilerini sahte bir sisteme teslim edebiliyor” uyarısını yaptı.


SAHTESİNİ ANLAMAK İÇİN İŞARETLER

Saruhan, bir yapay zeka uygulamasının güvenilir olup olmadığını anlamak için 5 kritik işarete dikkat çekti: “İlk olarak uygulamayı geliştiren ve kaynak bilgisinin kontrol edilmesi gerekir. Uygulamanın resmi bir web sitesinin olup olmadığı, geliştiricinin bilinirliği ve mağazadaki doğrulama durumu en önemli adımlar arasında yer alıyor. İkinci olarak, uygulamanın rehber, mesajlar, kamera, mikrofon veya konuma erişim istemesi büyük bir risk işareti. Sohbet amaçlı bir uygulamanın bu izinlere ihtiyacı yok.” Kullanıcıların bilinen, doğrulanmış yapay zeka uygulamalarını kullanmalarını tavsiye eden Saruhan, “Dikkatsizce yüklenen kimlik fotoğrafı, pasaport taraması veya özel dosyalar gibi kritik bilgilere bile erişebilir.

Dolandırıcılar bu verileri kişiye özel saldırı planlamak, yasa dışı platformlarda satmak veya hesap ele geçirme girişimleri için kullanabiliyor” diye konuştu.


