Yazılı sınavlara yapay zeka analizi

ABİDE (Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi) ile Türkiye geneli ortak sınavlarda, öğrencilerin el yazısıyla verdikleri cevaplar, “El Yazısı Tanıma Sistemi” aracılığıyla dijital ortama aktarılacak. Böylece öğrencilerin yalnızca doğru-yanlış cevapları değil, yazılı anlatım biçimleri, kelime çeşitliliği ve ifade düzeyleri de bilimsel olarak incelenecek. Yeni sistem, öğrencilerin el yazısıyla yazdığı cevapları yapay zeka destekli tanıma teknolojisiyle tarayarak dijital veriye dönüştürecek. Bu sayede öğrencilerin sık kullandığı kelimeler, cümle yapılarının çeşitliliği, bağlaç ve sıfat kullanımı gibi dil unsurları analiz edilecek. Örneğin bir öğrenci “Depremde insanların dayanışması beni çok etkiledi” ifadesini kullandığında, sistem bu cümledeki “dayanışma” ve “etkiledi” gibi kelimeleri duygusal ve toplumsal değer içeren sözcükler olarak sınıflandırabilecek. Benzer şekilde, “sebep-sonuç ilişkisi kuran ifadelerin” sıklığı da öğrencinin düşünme becerileri hakkında veri sağlayacak. Bakanlık, elde edilen verilerle öğrencilerin yaş, bölge ve sınıf düzeyine göre “söz varlığı haritaları” oluşturmayı planlıyor. Bu analizlerle, öğrencilerin kelime çeşitliliğinin hangi bölgelerde daha geniş olduğu ve yazılı anlatımın hangi sınıf düzeylerinde geliştiği gibi sonuçlara ulaşılacak. Elde edilen veriler, Türkçe öğretim programlarının geliştirilmesi ve yazılı anlatım becerilerini destekleyen eğitim materyallerinin hazırlanması için kullanılacak. Sistem, öncelikle ABİDE uygulamasında pilot olarak denenecek.