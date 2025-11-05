Muş'ta bu okulda 1742 öğrencinin 42'si ikiz: Öğretmenler yerlerini değiştirerek isimlerini ezberliyorlar

"İkizlerimiz okula renk katıyor"





Okul Müdürü Medeni Baran ise okula geçen yıl müdür olarak atandığını belirtti.

Gelmeden önce bu okulla ilgili birtakım bilgiler aldığını, en çok dikkatini çeken özelliğin ikiz öğrencilerin sayısı olduğunu anlatan Baran, şu ifadeleri kullandı:





"Okulumuzda 21 ikiz öğrencimiz var. Öğrencilerimizle güne çok güzel başlıyoruz. İkizlerimizi görünce moralimiz düzeliyor. İkizlerimiz sınıfa gelmedikleri zaman kendimizi eksik hissediyoruz. Okulumuz oldukça kalabalık. Muş'un en büyük okuluyuz. Yaklaşık 60 öğretmenimizle eğitimi sürdürüyoruz. İkizlerimiz okulumuza renk katıyor. Öğretmenlerimiz bazen ikizlerimizi karıştırıyor, bu nedenle yerlerini değiştirmek zorunda kalıyor. Bu öğrencileri gördüğümde kendimi mesleğe yeni başlamış gibi hissediyorum. Aileleriyle de sürekli iletişim halindeyiz."





Sınıfında ikiz öğrenci bulunan öğretmenlerden Esmer Akbal, 3. sınıf öğrencilerini okuttuğunu dile getirdi.