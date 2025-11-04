Foto: Arşiv
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Bakan paylaşımında, "9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
