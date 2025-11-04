Yeni Şafak
GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı

4/11/2025, Salı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Bakan paylaşımında, "9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

#burs ve kredi
#KYK
#Osman Aşkın Bak
#Gençlik ve Spor Bakanlığı
