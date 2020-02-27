Gündem Şair Ragıp Karcı vefat etti
ANKARA

Şair Ragıp Karcı vefat etti

Şair yazar Mehmet Ragıp Karcı (75), önceki gün tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bir süre önce baypass ameliyatı geçiren Karcı geçtiğimiz hafta sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Ragıp Karcı (75)
Mehmet Ragıp Karcı (75)

Karcı, bugün öğlen namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

KİTAPLARINI BİR OKULA BAĞIŞLADI

75 yaşında vefat eden Karcı, Şanlıurfa’da doğdu. Üniversite tahsili için geldiği Ankara’dan bir daha ayrılmadı. Bir süre önce kitaplarını memleketi Siverek’te bir okula bağışlayan Karcı’nın ilk şiiri 1968 yılında Türk Yurdu’nda yayımlandı. Aynı zamanda belgesel yönetmenliği de yapan Karcı, doğa ve bitkilere olan ilgisiyle de biliniyor. Türkülere gönül veren Karcı, aynı zamanda pek çok sohbet ortamında elinden bağlaması düşmeyen bir şairdi.

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