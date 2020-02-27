Şair Ragıp Karcı vefat etti

Karcı, bugün öğlen namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

KİTAPLARINI BİR OKULA BAĞIŞLADI

75 yaşında vefat eden Karcı, Şanlıurfa’da doğdu. Üniversite tahsili için geldiği Ankara’dan bir daha ayrılmadı. Bir süre önce kitaplarını memleketi Siverek’te bir okula bağışlayan Karcı’nın ilk şiiri 1968 yılında Türk Yurdu’nda yayımlandı. Aynı zamanda belgesel yönetmenliği de yapan Karcı, doğa ve bitkilere olan ilgisiyle de biliniyor. Türkülere gönül veren Karcı, aynı zamanda pek çok sohbet ortamında elinden bağlaması düşmeyen bir şairdi.