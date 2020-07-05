Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sakaryada arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı
SAKARYA

Sakarya'da arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan alanda enkaz kaldırma ve kırma çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi AA
Yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetti.
Yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ikinci gününde bölgede, UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.

AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan ekip, fabrika alanında ve etrafında arazi taraması yapıyor.

Havai fişek faciası: Yaralı kurtulan işçi patlamanın nedenine ilişkin tahminde bulundu
GÜNDEM
Havai fişek faciası: Yaralı kurtulan işçi patlamanın nedenine ilişkin tahminde bulundu

Öte yandan alanda enkaz kaldırma ve kırma çalışmaları sürüyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında önceki gün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar'ın cenazeleri dün defnedilmişti.

Sakarya'daki patlamayla ilgili üç kişi gözaltında
GÜNDEM
Sakarya'daki patlamayla ilgili üç kişi gözaltında

Sakarya'da yaşayan editörümüz patlamayı anlattı: Deprem oluyor sandım
OYNAT 02:22
Sakarya'da yaşayan editörümüz patlamayı anlattı: Deprem oluyor sandım
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havaifişek fabrikasında meydana gelen patlama tüm şehirde büyük bir panik ve korkuya neden oldu. yenisafak.com'un Sakarya'da yaşayan gece editörü Murat Akıncı, anında olay yerine giderek hem kendi yaşadıklarını hem de gördüklerini aktardı. Hendek'te yaşayan bir görgü tanığı, patlama esnasında uyuduğunu ve büyük bir korku içinde yatağından fırladığını belirterek 'Evlerimizin camları kırıldı. Dışarı çıktığımda herkes korku içindeydi' dedi.
Abone Ol Google News
Tarihin en büyük operasyonu

Tarihin en
büyük operasyonu

Aralarında suç örgütü liderlerinin de bulunduğu 34 kişi tutuklandı.
Türk Bayrağını indiripİBB flaması çektiler!

Türk Bayrağını indirip
İBB flaması çektiler!

İBB kendi bünyesinde bulunmayan işletmeye flamasını asmak istedi.
Bu lincesessiz kalınamaz

Bu lince
sessiz kalınamaz

​AK Parti'ye katılınca saldırılar sistematik lince dönüştü.
Ayasofya için<br>flaş başvuru

Ayasofya için
flaş başvuru

​Müze olarak kalması din-vicdan hürriyetine ve egemenlik haklarına aykırı.
Dayanışmada<br>bir milyona doğru

Dayanışmada
bir milyona doğru

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası rekora koşuyor.
Heykele sığındı

Heykele sığındı

​Donald Trump:ABD aşırı solcu faşizm kuşatmasında.
Bataklığın kasası<br>FETÖ'ye emanet

Bataklığın kasası
FETÖ'ye emanet

​Uyuşturucu paralarını örgüte aktarmışlar.
Koronavirüsü<br>görüntülediler

Koronavirüsü
görüntülediler

​Türk bilim adamlarından büyük başarı.
Kritik viraj

Kritik viraj

​Derbi ya tamam ya da devam niteliği taşıyor.
Üç kıtanın sağlık<br>merkezi olacağız

Üç kıtanın sağlık
merkezi olacağız

​Salgın tehdidi altındaki hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik.
Gerekçe sağlık<br>değil siyasi

Gerekçe sağlık
değil siyasi

Siyasi sorunlar tatilcilerin sırtından çözülemez.
Noterde kartla<br>ödemeyi sevdik

Noterde kartla
ödemeyi sevdik

​Dolandırıcılığın önüne geçildi.
Eğlence başlıyor

Eğlence başlıyor

​Lunaparklarda bu tedbirlere uyulması gerekecek.
Koronavirüsü unuttular

Koronavirüsü unuttular

Ünlü eğlence mekanına 104 bin lira ceza kesildi.
16 yaşındaki Filistinli <br>gözaltına alındı

16 yaşındaki Filistinli
gözaltına alındı

​Filistinliler, İsrail'in yasa dışı ilhak planlarını protesto etti.
Süper Lig'e damga vuran olay

Süper Lig'e damga vuran olay

​Antalyaspor-Başakşehir maçının 70. dakikasında ilginç an.
Başakşehir zirveyi bırakmıyor

Başakşehir zirveyi bırakmıyor

​İstanbul ekibi ligde 30. haftayı da lider tamamladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.