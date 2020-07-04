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SAKARYA

Sakarya'daki patlamayla ilgili üç kişi gözaltında

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin üç kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Facianın yaşandığı bölge havadan görüntülendi.
Facianın yaşandığı bölge havadan görüntülendi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmayı tüm yönleriyle sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında sorumlu müdür ile 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Hendek'te havai fişek fabrikasının yakınından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:40
Hendek'te havai fişek fabrikasının yakınından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı
Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Olay yerine yakın bir noktadan çekilen görüntülerde patlamaların devam ettiği görülürken fabrikaya çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. Kentin genelinde duyulan patlamada gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, patlamanın saat 11:15 civarlarında gerçekleştiği belirtiliyor.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
GÜNDEM
Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi

Dört kişi hayatını kaybetmişti

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Bir kişi için sandık kuruldu
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Bir kişi için sandık kuruldu
Batman'da Ezidilerin yaşadığı Yolveren köyündeki bir kişi için sandık kuruldu. Merkeze bağlı 16 seçmenin bulunduğu Yolveren köyünde 76 yaşındaki Muhtar Mehmet Alcu için sandık Yakıtlı köyünde kuruldu. Sabah erken saatlerde Yakıtlı köyüne giden Alcu, kendisi için köyün camisinde kurulan sandıkta milletvekili genel seçimi için oyunu kullandı.

Havai fişek faciası: Yaralı kurtulan işçi patlamanın nedenine ilişkin tahminde bulundu
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Havai fişek faciası: Yaralı kurtulan işçi patlamanın nedenine ilişkin tahminde bulundu

Süleyman Soylu, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk havai fişek fabrikasındaki patlamanın yaşandığı bölgede
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Süleyman Soylu, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk havai fişek fabrikasındaki patlamanın yaşandığı bölgede
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3 kişi gözaltında

3 kişi gözaltında

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