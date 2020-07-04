Sakarya'daki patlamayla ilgili üç kişi gözaltında

Ekonomi

Tatlıcı Safa sokak lezzetlerinde birinci oldu

20 yıl önce Eminönü'nde kurulan ve baklava, katmer, kadayıf ve künefe gibi lezzetleri müşterilerine sunan tatlıcı Safa, sokak lezzetleriyle oluşturduğu farklı konsept ile halka tatlı, taş kadayıf, paşa sarması, lokma ve tulumba ile Türkiye Sokak Lezzetleri yarışmasında birinciliği elde etti.