Sakarya'da büyük operasyon: 50 bin 140 sentetik ecza sevkiyatı yaparken yakalandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan araçta 50 bin 140 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adapazarı gişelerinde durdurulan yabancı uyruklu A.Y'nin (44) kullandığı araçta yapılan aramada, 50 bin 140 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.