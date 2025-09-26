Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttükleri çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.