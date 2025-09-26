Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

10:0926/09/2025, Friday
AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttükleri çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerlerinde ve adresinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.





