MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON AÇIKLAMALAR: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Merkez Bankası’nın Aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu’nun (PPK) alacağı karar; kredi faizlerinden mevduat oranlarına, tüketici finansmanından piyasa hareketlerine kadar ekonominin birçok alanında belirleyici olacak. Yatırımcılar, tasarruf sahipleri ve tüketiciler “Aralık ayı PPK toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?” sorularına yanıt ararken, ekonomi çevreleri Merkez Bankası’nın olası adımlarına ilişkin beklentilerini paylaşmaya başladı. İşte 2025 Aralık ayı faiz kararına dair tahminler ve kritik tarihler…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Merkez Bankası faiz kararı Aralık ayında gerçekleştirilecek toplantı sonrası açıklanacak. Kasım ayında PPK toplantısı yapılmayacak. Merkez Bankası PPK toplantısı 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.