Sakarya'da drift yapan sürücüye 58 bin 217 lira ceza kesildi

AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, drift yaptığı tespit edilen sürücüye 58 bin 217 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırkpınar Soğuksu Mahallesi'nde Melih Kibar Sahilyolu Caddesi festival alanı otoparkında bir panelvan sürücüsünün drift yapma anının sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İnceleme sonucu drift yaptığı belirlenen sürücü A.S'ye, 58 bin 217 lira idari para cezası kesildi, sürücü belgesine 2 ay el konuldu.

Ayrıca sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli tahkikat başlatıldı.



