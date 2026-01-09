Bartın’da sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: İki kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre Bartın Kutlubey Yazıcılar Köyü üst geçit altındaki kavşakta seyir eden, plaka ve sürücüleri açıklanmayan bir otomobil, kavşaktan yola çıkan başka bir otomobile çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, araç içerisinde sıkışan 2 kişi kurtarma için çalışma başlatıldı.