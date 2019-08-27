Gündem Sakız ormanları yeniden yeşerdi
İZMİR

Sakız ormanları yeniden yeşerdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, beş yıllık eylem planı ile 100 bine yakın sakız ağacı yetiştirdi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Yüksek ekonomik değeri olan sakız, tıp, eczacılık, gıda ve kozmetik gibi pek çok alanda kullanılıyor.
Yüksek ekonomik değeri olan sakız, tıp, eczacılık, gıda ve kozmetik gibi pek çok alanda kullanılıyor.

Bugüne kadar 660 dekarlık alanda sakız ormanı oluşturulurken yıl sonuna kadar 490 dekar alanda sakız ormanı kurulması planlanıyor. Eylem planının devam ettirilmesi ile birlikte yaklaşık 5 bin dekarlık arazide yeniden sakız fidanları dikilecek. Bu sayede Türkiye sakız ihracatı yapabilecek.

NÜFUS AZALINCA ÜRETİM DÜŞTÜ

  • Türkiye’de 2008’de yapılan kayıtlara göre Türkiye’de 300 sakız ağacı bulunuyordu. İzmir Çeşme Yarımadası’nın, önemli sakız üretim merkezi olduğu biliniyor. Fakat yarımadada son yıllarda kırsal nüfusun azalması, sakız ağaçlarının kesilerek kereste olarak değerlendirilmesi ve mübadele sonucu göç eden yerel halkla birlikte mevcut üretim kültürünün kaybolması gibi sebeplerden sakız ağacı yetiştiriciliği olumsuz etkilendi.

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