Saldırgan 14 yaralanan 16 yaşında: Sigara vermedi diye bıçaklandı

İzmir

İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk, sigara vermediği için 16 yaşındaki çocukla tartışarak bıçakla ağır yaraladı. 16 yaşındaki çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, 14 yaşındaki çocuk gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olay, Perşembe akşamı Menderes ilçesi Dereköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesinde ikamet eden A.A.U. (16), akraba ziyareti için gittiği mahallede camiden çıktığı sırada C.U. (14) ile karşılaştı. İddiaya göre, C.U.’nun sigara istemesi ve A.A.U.’nun bu talebi reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Saatler süren ameliyatın ardından hayata tutundu

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.U., yanındaki bıçakla A.A.U.’yu yaraladı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzmir’deki bir çocuk hastanesine sevk edilen A.A.U., acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık 3,5 saat süren operasyonun ardından gencin hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bıçaklı saldırgan serbest

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli C.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




