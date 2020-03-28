Salgın, ‘Karantina Adası’nı hatırlattı: İzmir'de bulunan ada Osmanlı döneminde Fransızlara yaptırılmıştı
İzmir’de, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Fransızlara yaptırılan ve dönemin kolera, veba gibi bulaşıcı hastalıklarıyla mücadelesinde kullanılan Urla Karantina Adası, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ilgi çekiyor.
Urla Karantina Adası’nın 1865-1869 yılları arasında faaliyete geçirildiğini söyleyen Urla Karantina Adası Müdürü Turgut Yılmaz, “İzmir’de karantina ilk kez 1840 yılında ‘Karantina Semti’ olarak isimlendirilen semtte uygulanıyor. İstanbul Konferansı’nda kolera bakterisini baz alarak bilimsel uygulamalar başlatılıyor. Burası da bilimsel karantina kapsamında yapılmış ilk yerdir” şeklinde konuştu.
KAPASİTESİ 600 KİŞİLİK
Kullanıldığı dönemde, adaya yanaşan gemilerden indirilen yolcuların filikalarla ana binaya alındığını söyleyen Yılmaz, “Yolcuların kıyafetleri dezenfekte edilirdi. Yolcular ise bu esnada duş salonlarına alınır, daha sonra doktor muayenesinden geçirilirdi. Ortalama 8 ila 10 gün boyunca karantinaya alınırlardı. Bu ada 323 dönüm üzerine kurulmuştur. Dönemden kalan 16 taşınmaz var. Kapasitesi ise ortalama 600 kişiliktir” dedi.