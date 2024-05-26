Şampiyonluk kutlamalarında kan döküldü: Galatasaraylı taraftar bacağından vuruldu

İstanbul'da bir Galatasaray taraftarı kutlama sırasında bacağından vuruldu.
Olay Bağcılar ilçesinde meydana geldi.
Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Göztepe Meydanı'ndan karşı karşıya geldi.
Çıkan tartışmada bir Galatasaray taraftarı Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vuruldu.
Bağdat Caddesi'nde araçları taşladılar
Öte yandan Kadıköy'de şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarının araçlarına Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe taraftarları şişe ve taşlarla saldırdı.
Olayın ardından polis ekipleri cadde üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı.