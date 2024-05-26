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Şampiyonluk kutlamalarında kan döküldü: Galatasaraylı taraftar bacağından vuruldu

Konyaspor ile mücadelesinden galibiyetle ayrılan Galatasaray, Süper Lig'in şampiyonu oldu. Bunun üzerine yurdun dört bir yanındaki Galatasaraylı taraftarlar sokaklarda şampiyonluğu kutlamaya başladı. Ancak İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki şampiyonluk kutlamalarında kan döküldü. Karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında tartışma çıktı ve bir sarı kırmızılı taraftar silahla bacağından vuruldu.

23:39 - 26/05/2024 Pazar
Güncelleme: 00:38 - 27/05/2024 Pazartesi
DHA
Bağcılar'da Galatasaray taraftarı silahla vuruldu.
Bağcılar'da Galatasaray taraftarı silahla vuruldu.

İstanbul'da bir Galatasaray taraftarı kutlama sırasında bacağından vuruldu.

Olay Bağcılar ilçesinde meydana geldi.

Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Göztepe Meydanı'ndan karşı karşıya geldi.

Çıkan tartışmada bir Galatasaray taraftarı Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Bağdat Caddesi'nde araçları taşladılar

Öte yandan Kadıköy'de şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarının araçlarına Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe taraftarları şişe ve taşlarla saldırdı.

Olayın ardından polis ekipleri cadde üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı.



#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Şampiyonluk
#Kutlama
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