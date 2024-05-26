Şampiyonluk kutlamalarında kan döküldü: Galatasaraylı taraftar bacağından vuruldu

Trendyol Süper Lig’de bitime iki hafta kala gol krallığında zirve kızıştı. Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi son haftalarda attığı gollerle en yakın rakibi Edin Dzeko’yu geçti. Peki, Süper Lig’de gol kralı kim, en çok golü Icardi mi Dzeko mu attı? İşte gol krallığında son durum…