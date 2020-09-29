Damat kayınvalidesinin evini yakarken yakalandı

Samsun'da damat, kayınvalidesinin evini yakarken kameraya yakalandı

Samsun'da bir damat boşanma aşamasındaki eşinin annesini yakarken önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili A.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.