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Samsun haberleri: Damat kayınvalidesinin evini yakarken kameraya yakalandı

Damat kayınvalidesinin evini yakarken yakalandı

Samsun'da boşanma aşamasında olduğu eşinin annesinin evini ateşe veren damat kameralara yakalandı. Polis ekipleri olayla ilgili A.P.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Haber Merkezi İHA
A.P. yakalanarak gözaltına alındı.
A.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun’da bir damat boşanma aşamasındaki eşinin annesinin evini yakarken önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.

KAMERA KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.’ye (75) ait evde küçük çapta yangın çıktı. Kundaklama olma ihtimali üzerine olay polise haber verildi. Yangın söndürülürken, polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinden yangını bir kişinin gazete kağıdını tutuşturup pencereden içeri atarak yangın çıkardığını tespit etti.

İHA
  • Yapılan araştırma sonucu yangını çıkartan kişinin ev sahibi M.Y.’nin kızı S.P. (46) ile evli olup boşanma aşamasında olan damadı A.P. (55) olduğunu tespit etti. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili A.P.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da damat, kayınvalidesinin evini yakarken kameraya yakalandı
OYNAT 00:30
Samsun'da damat, kayınvalidesinin evini yakarken kameraya yakalandı
Samsun'da bir damat boşanma aşamasındaki eşinin annesini yakarken önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili A.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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