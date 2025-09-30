Samsun sağanak yağış etkisinde: Yakakent'e 51 kilo su düştü

Kent genelinde yağış gece boyunca aralıklarla devam ederken sabah saatlerinde etkisini artırarak bazı bölgelerde su birikintilerine neden oldu. Ölçümlere göre Yakakent’e 51,2 kilo, Alaçam’a 35,8 kilo, İlkadım’a 27,2 kilo, Atakum’a 22,2 kilo, Bafra’ya 30,8 kilo ve Canik’e 21,6 kilo yağış kaydedildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun için hava tahminlerini de açıkladı. Buna göre; çarşamba günü sağanak yağışlı 20 derece, perşembe parçalı bulutlu 20 derece, cuma parçalı bulutlu 23 derece, cumartesi parçalı bulutlu 25 derece ve pazar parçalı bulutlu 22 derece olması bekleniyor.