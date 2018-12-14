Samsun’da milli teknoloji zirvesi

Zirvenin açılış programına katılan ve bir konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, milli ve yerli üretimin önemine değindi.

‘BİLEĞİMİZ BÜKÜLMEZ’

Türkiye’nin son yıllarda bu alanda çok önemli aşamalar kaydettiğini hatırlatan Başkan Zihni Şahin, “Kendi üretimimizi kendimiz yaptığımız, ülke olarak ekonomik açıdan güçlü olduğumuz sürece hiçbir devlet ülkemizin bileğini bükemez. Bu bakımdan gençlerimizin milli teknoloji ile ilgili farkındalıklarını artırmak amacıyla yapılan bu toplantıyı çok önemsiyorum” dedi.

Zihni Şahin

‘YERLİ MARKALAR ORTAYA ÇIKIYOR’

Türkiye’nin dışarıya döviz vermeden kendi üretimini yapması halinde çok daha kolay kalkınacağının altını çizen Zihni Şahin, “Türkiye, ancak yerli üretimle kalkınmasını sürdürebilir ve genişletilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bu yöndeki büyük çabaları son yıllarda meyvelerini vermeye başladı. Başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda yerli markalara sahip olmaya başladık” diye konuştu.