Sanatı hekimliğe tercih etti

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın ATO Congresium'da düzenlediği ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Uluslararası İslam Sanatları Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ebru sanatında Türkiye'nin Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri’ne giren usta sanatçı Fuat Başar, fuarda Yeni Şafak’a konuştu. Başar, tıp eğitimini bırakarak sanat yolunu seçtiğini belirterek, “Sanat uğruna ben hekimliği bırakan biriyim. Ama bu durumdan o kadar da memnunum ki. İnşallah okuyucular okur, sanata başlarlar” dedi. Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’nı “güzellikle buluşma noktası” olarak nitelendiren Başar, “Dünyayı sanattan başka hiçbir şey birleştiremeyecek. Ve sanatın arkasında yaşayan o köklü felsefeyi yaşatarak kenetlenmeyi sağlayacağız. Gayemiz bu. Sanat birleştirici olan şeye derler” ifadelerini kullandı. Başar, Ankara’daki sanat ortamının gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.