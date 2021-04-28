Sanatın yeni merkezi Keçi Burcu Olacak

Büyükşehir Belediyesi, kentin tarih, kültür ve gastronomi potansiyelini ulusal ve uluslararası düzeyde artırmak için yeni projeler üretmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun şekilde ziyaret ettiği, Diyarbakırlılar içinde önemli bir yere sahip olan Keçi Burcu’nun girişindeki küçük meydanı, sanat etkinliklerinin açık fuayealanı olarak tasarladı.

Açık hava sinema gösterimleri sur duvarlarına yansıtılacak

Ekipler, burcun önündeki alanı, kentin sıcak iklimini göz önünde bulundurarak, gecesurların duvarlarına yansıtılacak sinema gösterimi ile çeşitli etkinlikler için amfi tiyatro inşa etti. Alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, fuaye alanının estetik bir görünüm kazanması için çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ağaç, çalı ve mevsimlik çiçekler dikecek,

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Çalışmaların bitmesinin ardından, sanatseverlerin açık havada kültür-sanat etkinliklerini takip etmelerine olanağı bulacak. Alan ayrıca vatandaşlar için ayrıca dinlenebileceği nezih bir mekan olacak