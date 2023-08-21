Sanayi’de çöp ve asfalt çilesi

Sadece başkentin değil Türkiye’nin sanayideki kalbi olan OSTİM’de faaliyete açılan yeni alanlar, asfalt beklerken sıcakta toplanmayan çöp yığınları esnafın mesaisini zorluyor. Buradaki esnaf sorunlarını Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne defalarca iletmelerine rağmen sonuç alamadı. Ankara OSTİM'de esnaflar 1 yıdır işletmelerinin bulunduğu caddeye asfalt atılmasını bekliyor.

SICAKTA SORUNLAR ARTTI

OSTİM 1.126. Caddede dükkanları bulunanlar belediyeye sorunu iletmelerine rağmen dükkanlarının karşısına yığılan çöplerden dolayı mağduriyet yaşıyor. 6.500’den fazla işletme ve 65 bin çalışanı bulunan sanayi bölgesinin çöp ve asfalt çilesi bitmiyor. Caddedeki esnaftan Ali Sivritepe çöplerin özellikle yaz sezonu ile birlikte daha büyük sorunlar doğurduğunu söyledi. Sivritepe, "1 yıla yakındır yaşadığımız çöp sorunu iyice çekilmez hal aldı. Koku yapıyor ve dükkanlarda durulmaz hale geliyor. Sokak hayvanlarının çöpü eşelemesiyle dağılıyor ve rüzgarda dükkana giriyor" dedi.

MÜŞTERİ BURAYA GELMEK İSTEMİYOR

Yeni yerleşimin olduğu bölgelerde hiçbir yere çöp konteyneri yerleştirilmediğini belirten Yılmaz Danyıldız ise "Koku ve oluşan kötü görüntü nedeniyle müşteriler dükkanımıza gelmek istemiyor. İşimizi beğenen seven müşterilerimiz bile arabasını bize teslim edip iki sokak öteye gidiyor. Aracının işi bittiğinde gelip alıyor. Onlar arabalarını bırakıp gidebiliyor ancak biz dükkanlarımızı bırakıp hiçbir yere gidemiyoruz. En kısa sürede bu sorunun çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Danyıldız ayrıca bölgedeki tüm dükkanların iskanının alınıp tüm evraklarının tamamlanmasına rağmen hala şantiye elektriği kullandıklarını ve sanayi kullanımı için şantiye elektriğinin sorun oluşturduğunu söyledi.

BELEDİYEDEN DÖNÜŞ ALAMADIK

Sanayi esnafının ve müşterilerin zaman zaman sanayiye çocukları ile geldiğini söyleyen esnaf Cavit Sevgili de açık olan rögar kapaklarının çocukları tehlikeye attığını birçok çocuğun rögar kapağına düşme tehlikesi yaşadığını söyledi. Sevgili, “Rögar kapaklarına karşı kendimiz beton döktürüp üstünü kapattık ancak bu bölge ağır tonajlı araçların sıklıkla kullandığı bir alan, ağır tonajlı araçlar dökülen betonu sürekli kırıyor. Yaşanan sorunları belediyeye aktardık. Ancak hiçbir olumlu geri dönüş alamadık” diye konuştu.







