Sancaktepe'de zabıta ile pazarcı birbirine girdi

Olay, dün sabah saatlerinde Abdurrahmangazi Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre tezgahlarını kurmak için caddeye gelen pazarcıları, zabıtalar her zamanki yerden tezgahlarını farklı bir yerde kurmaları konusunda uyardı. Uyarılara itiraz eden bir grup pazarcıyla zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 2 zabıta görevlisi yaralandı. Kavga çevredeki vatandaşlar ve diğer pazarcıların araya girmesiyle son buldu. Zabıta görevlilerinin pazarcılardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Zabıtalarla pazarcılar arasında yaşanan arbede çevredeki bir iş yerinin de güvenlik kameralarına yansıdı.

Mahallede sakini Engin Yormaz, "Park açıldığı için pazarın giriş yeri değişti. Böylece parkın giriş çıkışı kapanmamış oldu hem de trafik açık olmuş oldu. Bundan kaynaklı pazarcılarla zabıtalar arasında tartışma çıkmış. Kavga yer değişiminden dolayı olmuş. Giriş ve çıkışın farklı olmasından dolayı pazarın küçülmesine neden oldu" diye konuştu.