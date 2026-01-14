Şanlıurfa’da 2 bin 644 tarihi eser ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Suriye sınırına yakın bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 2 bin 638 gümüş ve bronz sikke ile 6 süs eşyası ele geçirildi.