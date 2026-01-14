Yeni Şafak
Şanlıurfa’da 2 bin 644 tarihi eser ele geçirildi

17:4114/01/2026, Çarşamba
DHA
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 2 bin 638’i gümüş ve bronz sikke, 6’sı süs eşyası olmak üzere toplam 2 bin 644 adet tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Suriye sınırına yakın bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 2 bin 638 gümüş ve bronz sikke ile 6 süs eşyası ele geçirildi.

Eserler muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.







#Şanlıurfa
#tarihi eser
#Ceylanpınar
YASAL UYARI

