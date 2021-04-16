Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuk kayboldu

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AK Partili Turan'dan '128 milyar dolar' açıklaması: CHP bu konularda eleştirecek en son parti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP yönetiminin 128 milyar doların akıbetine ilişkin propagandasına yanıt verdi. CHP'nin bu konularda AK Parti'yi eleştirecek en son parti olduğunu vurgulayan Turan, "Daha dün CHP'nin hesaplarını inceleyen Anayasa Mahkemesi, toplam 3,5 milyon lira civarından usulsüzlük olduğundan partiye ceza kesti." dedi.