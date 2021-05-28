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ANKARA

Saraycık Mahallesi atıklardan arındırılıyor

Tertemiz ve sağlıklı bir Sincan için Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yine yollarda. Kaldırımlar süpürülüyor, yollar yıkanıyor. Ekipler gece gündüz demeden Sincan’a bağlı kırsal mahalleleri de kapsayacak şekilde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler bir yandan kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer alan alanlarda da periyodik olarak temizlik çalışmalarını özenle yürütüyor. Saraycık Mahallesi’nde geri dönüşüm malzemeleriyle işgal edilen alanlarda temizlik çalışması yapılıyor, Ulubatlı Hasan Mahallesi de atıklardan arındırılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saraycık Mahallesi atıklardan arındırılıyor
Saraycık Mahallesi’nde geri dönüşüm malzemeleriyle işgal edilen alanlarda temizlik çalışması yapılıyor.

Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler gece gündüz demeden rutin temizlik faaliyetlerine devam ediyor. Kaldırımlar süpürülüyor, yollar yıkanıyor; cadde ve sokaklar pırıl pırıl yapılıyor. Sincan’ın dört bir yanındaki boş arsa ve arazilerde günlük mıntıka temizliği yapılıyor. Günlük faaliyetlerin yanı sıra kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer alan Saraycık Mahallesinde ihtiyaç fazlası malzemelerin atılarak işgal ettiği alanlar da Emniyet güçleri ile Zabıta ekipleri eşliğinde temizleniyor. Alanı pırıl pırıl yapan ekipler toplanan malzemeleri geri dönüşümde kullanmak üzere kamyonlara yüklüyor. Ulubatlı Hasan Mahallesinde de atıkların toplandığı alanların temizliği devam ediyor.

Çok sayıda personel ile başlatılan çalışmalar çerçevesinde şehrin tüm mahallelerinde mıntıka temizliği yapan belediye ekipleri, yeşil alan ve parklarda da günlük olarak temizlik çalışmalarını özenle sürdürüyor. Sincan Belediyesi bulaşıcı hastalıkların ve etrafa yayılacak kötü kokunun önüne geçilmesi amacıyla semt ve mahallelerdeki çöp konteynerlerini de düzenli aralıklarla yıkıyor, ilaçlıyor.

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