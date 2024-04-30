Sarıyer'de doğalgaz kutusuna çarpan otomobil takla attı

Kaza sonrası otomobilde sıkışan biri kadın iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri, herhangi bir olumsuzluk olmaması için gazı keserek tedbir aldı. Polis ekipleri, kazanın yaşandığı yolda güvenlik tedbirleri alırken kazayla ilgili inceleme başlattı.