Gündem Sarıyerde istinat duvarı seyir halindeki aracın üstüne çöktü
İSTANBUL

Sarıyer'de istinat duvarı seyir halindeki aracın üstüne çöktü

İstanbul'da yaşanan yoğun yağıştan dolayı Sarıyer Tüneli'nin girişindeki istinat duvarının çöktü. Yaşanan çökme sonucunda olay yerinde seyir halinde bulunan araçta maddi hasar oluştu.

Haber Merkezi AA
Çökme nedeniyle maddi hasar gören araç
Çökme nedeniyle maddi hasar gören araç

Sarıyer'de yağıştan dolayı tünel girişindeki istinat duvarı çöktü.

Sarıyer Tüneli'nin girişindeki Maden Mahallesi Çırçır Deresi Sokak'taki istinat duvarının bir kısmı yağıştan dolayı yola doğru yıkıldı.

Bu sırada yoldan geçen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AZ 5726 plakalı çekicide hasar oluştu.

Hasar gören araç çekildi

  • Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken hasar gören araç, başka bir çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.

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