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NİĞDE

Şarkıcı Fatih Bulut hakkında soruşturma: Asker eğlencesindeki görüntüleri çok konuşulmuştu

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısıyla popüler olan Fatih Bulut'un kentte katıldığı asker eğlencesinde belinden silahını çıkararak havaya ateş ettiği görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Fatih Bulut'un katıldığı asker eğlencesinde havaya ateş etti.
Fatih Bulut'un katıldığı asker eğlencesinde havaya ateş etti.

Son günlerin en çok dinlenen şarkılar arasına giren 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısını seslendiren Fatih Bulut, geçtiğimiz günlerde Niğde'de yeğeninin asker uğurlama eğlencesine katıldı.

Belinden silahını çıkartarak havaya ateş etmeye başladığı görülen Bulut’a davetlilerden biri müdahale ederken, sosyal medyaya düşen görüntüler, tepki topladı.

Bulut, etraftakilerden uyarılmasına aldırış etmeden silahını ateşledi.

'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'a suç duyurusu
HAYAT
'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'a suç duyurusu

Soruşturma açıldı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nden yürütülen sanal devriye ve sosyal medya araştırmaları üzerine Fatih Bulut hakkında soruşturma açıldığı açıklandı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Emniyet Müdürlüğümüz'ce yürütülen sanal devriye ve sosyal medya araştırmalarında, ses sanatçısı F.B.’nin ilimiz merkezinde yeğeninin asker uğurlama eğlencesinde havaya silahla ateş etme görüntülerinin tespit edilmesi üzerine, konu ile ilgili olarak adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan 12.11.2019 tarihinde gerekli tahkikata başlanmıştır."

Fatih Bulut ve Aşık Hüseyin Akan 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısında anlaşmaya vardı
OYNAT 03:02
Fatih Bulut ve Aşık Hüseyin Akan 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısında anlaşmaya vardı
Sosyal medyada 'Çok sevdim yalan oldu' isimli parçasıyla binlerce kişi tarafından izlenerek ünlü olan ve magazin gündemini meşgul eden Fatih Bulut'un şarkısının yüzde 65'inin Aşık Hüseyin Akan'ın eseri ile aynı olduğunun ortaya çıkması nedeniyle Fatih Bulut, adının hırsıza çıktığını söyledi. Bulut, eserin asıl sahibi Aşık Hüseyin Akan'ı evinde ziyaret ettikten sonra olay tatlıya bağlandı. Aşık Akan, Fatih Bulut'a açtığı davayı geri çektiğini söyledi ve 'Ben sana hırsız demedim' dedi. Fatih Bulut ve Aşık Hüseyin Tarsus'taki notere giderek eser üzerinde noter onaylı anlaşma yaptı.

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