Şarkıcı Fatih Bulut hakkında soruşturma: Asker eğlencesindeki görüntüleri çok konuşulmuştu

Fatih Bulut ve Aşık Hüseyin Akan 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısında anlaşmaya vardı

Sosyal medyada 'Çok sevdim yalan oldu' isimli parçasıyla binlerce kişi tarafından izlenerek ünlü olan ve magazin gündemini meşgul eden Fatih Bulut'un şarkısının yüzde 65'inin Aşık Hüseyin Akan'ın eseri ile aynı olduğunun ortaya çıkması nedeniyle Fatih Bulut, adının hırsıza çıktığını söyledi. Bulut, eserin asıl sahibi Aşık Hüseyin Akan'ı evinde ziyaret ettikten sonra olay tatlıya bağlandı. Aşık Akan, Fatih Bulut'a açtığı davayı geri çektiğini söyledi ve 'Ben sana hırsız demedim' dedi. Fatih Bulut ve Aşık Hüseyin Tarsus'taki notere giderek eser üzerinde noter onaylı anlaşma yaptı.