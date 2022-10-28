Sason şehidini uğurladı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda önceki gün PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt şehit oldu. Çatışmada yaralandıktan sonra hastaneye sevk edilen asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin acı haberini alan Batman’daki ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehit asker için dün Sason’da tören düzenlendi. Çarşı merkezinde 100 metrelik dev Türk bayrağı açıldı. Şehit asker öğle namazını müteakip Sason Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Akif Mezarlığı’nda toprağa verildi.
İNTİKAMI ALINDI
Faim Bozkurt’un kanı yerde kalmadı. Milli Savunma Bakanlığı, şehit askerin intikamının alındığını duyurdu: “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.”