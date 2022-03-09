Savaştan kaçan 20 bin Ukraynalı Türkiye'de: Evimizi mağdurlara açtık

Savaşın başladığı günden bu yana 2 milyona yakın Ukraynalı mülteci konumuma düştü. Dünyanın farklı ülkelerine dağılan Ukraynalılardan şu ana kadar 20 binden fazla kişi Türkiye’ye sığındı. Türk vatandaşları da evlerinin kapılarını Ukraynalılara açtı. Sosyal medya hesaplarından ve konsolosluklara yaptıkları duyurularla mültecileri evlerinde ağırlamak istediklerini paylaşanların sayısı her gün artıyor. Savaşa duyarsız kalmak istemediklerini belirten vatandaşlar, bunun bir insanlık görevi olduğunu söylüyorlar.

Şakir Yağcı

ÇARESİZLİĞE TANIK OLDUM

Rus saldırılarının başladığı anda Harkiv’de olan Şakir Yağcı, buradan tahliye edildikten sonra sivillere yardım etmeye karar verdiğini söyledi. Yağcı, “Orada yaşanan çaresizliğe tanık oldum. Ülkeme döner dönmez savaş mağdurlarına evimi açtım” diye konuştu.

Yusuf Şener

Ankara’daki evinin kapılarını Ukraynalı mültecileri açtığını söyleyen Yusuf Şener ise, “Evim dubleks. 10 kişiye kadar kişiyi ağırlayabilirim. Ben hayatım boyunca nerede bir afet olsa gönüllü olarak çalıştım. Bir savaş var ve duyarsız kalamadım” diye konuştu.

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Antalya’ya gelen Ukraynalı bir aile Türk vatandaşlarının evine sığındı. Ailenin çocukları bomba seslerini artık duymuyor.

EVİMİZDE AĞIRLAYABİLİRİZ

İstanbul’da yaşayan Gürses ailesi de üç kişiyi evlerinde ağırlayabileceklerini söyledi. Bunu bir insanlık vazifesi olarak yaptıklarını kaydeden Bilgin Gürses, “İlanına cevap alana kadar bu duyuruyu sosyal medyada paylaşım” dedi.

BU BİR İNSANLIK GÖREVİ

Antalya’da turizmci olarak çalışan Tolga Barış Badur ise, “Biz eşimle ilanı verdik ve dönüşler oldu. Konyaaltı’nda iki çocuğuyla ev arayan bir kadını evimize davet ettik. Şimdi bizimle kalıyorlar. Bu bir insanlık görevi” ifadelerini kullandı. Taylan Şimşek ise, Odessa’dan gelen bir Ukraynalı vatandaşı İstanbul’daki evinde ağırlıyor.

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