Savcılıktan 47 kişiye diploma ‘daveti'

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun diploma skandalıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesi (İÜ), İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasını iptal etmişti. Yatay geçiş işlemleriyle ilgili inceleme başlatan İÜ, kapsamlı bir rapor hazırladı. Bu rapor savcılıkla da paylaşıldı. İncelenen 57 kişinin yer aldığı listede, geçiş sürecinde usulsüzlük tespit edilen ancak diplomasını almadan kaydını sildiren 11 kişiye de yer verildi. Bu kişilerin kayıtlarının silinmiş olması, diplomalarının iptalini gerektirmedi. Diğer yandan, devlet memurluğu tayini ile geçiş yapan 5 kişi hakkında da herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı ve bu kişilerin geçiş ve mezuniyet belgelerinin mevzuata uygun olduğu ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, diploması iptal olan 28 kişi ile birlikte toplam 47 kişiyi ifadeye çağırdı.