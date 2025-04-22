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Savcılıktan 47 kişiye diploma ‘daveti'

Savcılıktan 47 kişiye diploma ‘daveti'

Burak Doğan
04:0022/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun da aralarında olduğu “sahte diploma” skandalıyla ilgili 47 kişiyi ifadeye çağırdı. Karar, İstanbul Üniversitesi’nin kapsamlı bir rapor hazırlayıp savcılığa göndermesi üzerine alındı. Daha önce İmamoğlu dahil 28 kişinin diploması iptal edilmişti.

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun diploma skandalıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesi (İÜ), İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasını iptal etmişti. Yatay geçiş işlemleriyle ilgili inceleme başlatan İÜ, kapsamlı bir rapor hazırladı. Bu rapor savcılıkla da paylaşıldı. İncelenen 57 kişinin yer aldığı listede, geçiş sürecinde usulsüzlük tespit edilen ancak diplomasını almadan kaydını sildiren 11 kişiye de yer verildi. Bu kişilerin kayıtlarının silinmiş olması, diplomalarının iptalini gerektirmedi. Diğer yandan, devlet memurluğu tayini ile geçiş yapan 5 kişi hakkında da herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı ve bu kişilerin geçiş ve mezuniyet belgelerinin mevzuata uygun olduğu ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, diploması iptal olan 28 kişi ile birlikte toplam 47 kişiyi ifadeye çağırdı.


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