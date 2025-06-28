Savunma verilerini satmışlar

Ticaret Bakanlığı’nın gizli ithalat ve ihracat verilerini üçüncü kişilere para karşılığı satan şahıslar yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “siyasal ve askeri casusluk” soruşturmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı müfettişleri ile ortak çalışma yürüttü. Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı’nın kullandığı sistemler üzerinden elde edilen ticari sır olarak nitelendirilen, özel ve gizli kalması gereken ithalat ve ihracat verilerini üçüncü şahıslara para karşılığı satıldığı tespit edildi. Ayrıca bu verilen gümrük müdürlüğü çalışanları tarafından alındığı, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden satıldığı belirlendi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ekipler çalışma sonucunda şüphelilerin kimliğini tespit etti. Dün sabah İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, doküman ve belge ele geçirildi.

FENOMENLER PARAVAN OLDU

Gümrük muhafaza müdürlüklerinde çalışan 4 şüphelinin, savunma sanayi şirketlerinin satın aldıkları veya sattıkları teçhizatların ve malzemelerin verilerini temin ettikleri, daha sonra da sosyal medya fenomenleriyle bazı internet sitelerine sattıkları belirlendi. Söz konusu kişilerin de bu bilgileri İngiltere merkezli şirketlere sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu işlemler karşılığında kripto varlıklar üzerinden para aldıkları tespit edildi.

RAKİP FİRMALARA VERİLDİ

Çalışmalarda, özellikle savunma sanayi ile ilgili bilgileri alarak değerlendiren bahse konu şirketlerin de bunu hedef rakip ülkeye, şirketlere ürün veya "ekonomik istihbarat" verisi olarak sattıkları anlaşıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.







