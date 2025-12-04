Yeni Şafak
Saygısızlığa uğrayan öğretmenden öğrencilerine insanlık dersi: "Şikayetçi değilim"

Saygısızlığa uğrayan öğretmenden öğrencilerine insanlık dersi: "Şikayetçi değilim"

4/12/2025, Perşembe
Ankara’da bulunan bir okulda öğrencilerin öğretmenlerine karşı yaptığı hareketler sosyal medyada infiale neden olmuş, görüntülerde Fizik Öğretmeni Mehmet Canpolat’ın ders sırasında maruz kaldığı saygısız davranışlar ve ardından yaşadığı talihsiz kaza gündeme oturmuştu. Öğrenciler hakkında disiplin soruşturası başlatılırken Fizik Öğretmeni Mehmet Canpolat’ın tüm yaşananlara rağmen verdiği ifade yüreklere dokundu.

Canpolat günler sonra sınıfta düşerek yaralanırken, öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatıldı. Öğretmen, tüm yaşananlara rağmen “Şikayetçi değilim” dedi.


Sınıf içindeki saygısız davranışlar

61 yaşındaki deneyimli fizik öğretmeni Canpolat’ın derste açıklama yaptığı sırada, birkaç öğrencinin sözlü müdahalelerde bulunduğu ve el kol hareketleriyle öğretmeni rahatsız ettiği görüldü. Boyun rahatsızlığı nedeniyle hareket kısıtlılığı bulunan öğretmenin uyarılarına rağmen davranışların devam ettiği belirtildi. Canpolat’ın öğrencilerine ceza verilmemesi için o gün durumu okul yönetimine aktarmadığı öğrenildi.



04 Aralık, Perşembe


Derste yaşanan düşme ve hastanedeki süreç

Olaydan bir süre sonra Mehmet Canpolat ders sırasında kürsüde dengesini kaybederek yere düştü ve kolu kırıldı. Düşme sebebiyle ilgili farklı iddialar gündeme gelirken, öğretmen olası beyin kanaması şüphesiyle Ankara’daki İbni Sina Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından öğretmenin haberdar olmadığı belirtildi.


“Şikayetçi Değilim”


GZT'de yer alan habere göre; Milli Eğitim yetkilileri hastanede öğretmeni ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Disiplin soruşturması kapsamında ifadesi alınan Canpolat, öğrencilerinden herhangi bir şikâyeti olmadığını belirterek,
“Hepsini seviyorum, böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm. Ancak benim yüzümden hiçbir öğrencinin ceza almasını istemem. Öğretmenlik fedakârlık isteyen bir meslektir”
sözleriyle tutumunu açıkladı.


