Şebeke suyundan zehirlenenlerin sayısı 138 oldu Gümüşhane Valiliği, şebeke suyundan zehirlenen vatandaşlarla ilgili yaptığı açıklamada "Bugün saat 16.00 itibarıyla hastaneye başvuran hasta sayısı 138 olup, bu kişilerden biri yatarak tedaviye alındı. Diğer hastaların, tedavileri ayaktan düzenlenerek taburcu edilmesi sağlandı" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi 09 Temmuz 2019, 21:32 Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019, 21:36 AA