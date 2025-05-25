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Şebinkarahisar Sait Tonbul AİHL öğrencileri Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti

Şebinkarahisar Sait Tonbul AİHL öğrencileri Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti

10:1125/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
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Şebinkarahisar Sait Tonbul Anadolu İmam Hatip Lisesi
Şebinkarahisar Sait Tonbul Anadolu İmam Hatip Lisesi

Şebinkarahisar, Fatih Sultan Mehmet'in otağ kurduğu, Osmanlı'ya sancak beyliği yapmış köklü bir geçmişe sahip Anadolu'nun şirin şehri. Şebinkarahisar Sait Tonbul Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğrencilerine unutulmaz bir kültürel ve eğitsel deneyim yaşatmak amacıyla kapsamlı bir Bursa, Çanakkale ve İstanbul gezisi düzenledi. Öğrencilerin milli ve manevi değerlerle bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen bu gezi, tarihî mekanları yerinde görerek öğrenme fırsatı sundu.

Şebinkarahisar Sait Tonbul Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri, Kültür ve Eğitim Gezisiyle Milli Değerleri Keşfetti. Gezi programı, Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olan Bursa’da başladı. Öğrenciler; Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Ulu Camii, Tophane, Cumalıkızık Köyü gibi tarihi ve kültürel miraslarla tanıştı. Bursa’nın tarihî dokusunu yerinde görerek öğrenen öğrenciler, bu ziyaretler sırasında hem Osmanlı tarihine hem de geleneksel mimariye dair önemli bilgiler edindiler.

Gezinin ikinci günü Çanakkale’deydi. Türk milletinin destan yazdığı bu topraklarda öğrencilerimiz, rehberler eşliğinde; Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, Seddülbahir, Aynalı Çarşı gibi önemli noktaları ziyaret etti.

Ecdadın vatan sevgisini, fedakarlığını ve kahramanlığını yerinde gören öğrenciler, duygusal anlar yaşadı.

Gezi programının İstanbul ayağı, Boğaziçi Üniversitesi'nin ziyaretiyle başladı. Öğrenciler, üniversite yaşamı hakkında bilgi edinirken İstanbul'un tarihî ve kültürel miraslarını da keşfetme fırsatı buldular. Ayasofya-i Kebir Camii, Sultanahmet Camii gibi önemli yapıları ziyaret eden öğrenciler, şehrin zengin kültürel dokusunu soludular.

Programın bir diğer durağı Amasya oldu. Yeşilırmak Nehri kıyısında bulunan şehirde, öğrenciler Kral Kaya Mezarları, Amasya Kalesi gibi tarihi yapıları ziyaret ederek Osmanlı'nın önemli merkezlerinden birinde geçmişe yolculuk yaptılar.



#Şebinkarahisar
#Şebinkarahisar Sait Tonbul Anadolu İmam Hatip Lisesi
#Çanakkale
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