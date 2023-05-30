Seçim gününü kana bulayacaklardı: MİT ve terörle mücadele ekipleri yakaladı

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ Terör Örgütünün 28 Mayıs Seçimlerini terörün gölgesinde bırakmak için eylem hazırlığında olduğu MİT ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlendi. Örgüt adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp tekrar Türkiye’ye dönen ve Konya’ya yerleşen DEAŞ Terör Örgütü üyesi A.H., emniyet güçlerince tespit edildi. A.H. ve irtibatlı olduğu 5 kişinin gizlendiği yerler tespit edildi. Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki 6 farklı ikamete Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden A.H.’nin eylem için hazırlık içerisinde olduğu ve mühimmat temin etmeye çalıştığı öğrenildi. Ayrıca A.H.’nin örgütün sözde liderlerinden olduğu ve Konya’daki 5 kişilik örgüt grubunu organize ettiği belirtildi.