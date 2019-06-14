Seçim hakimleri hakkında inceleme

YSK, 31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptalinin ardından, kanuna aykırı sandık görevlisi ataması yapan ilçe seçim kurulu başkanları ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuş, bu kişilerin hakim olması nedeniyle suç duyurusu yazısı HSK'ye gönderilmişti.
HSK 1. Dairesi, YSK'nin suç duyurusu üzerine, ilçe seçim kurulu başkanı hakimler hakkında inceleme başlattı. İddiaları araştırmak üzere görevlendirilen HSK müfettişlerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda hakimlerle ilgili karar verilecek.
YSK'nin suç duyurusu dilekçesinde isim belirtilmediği, müfettişlerin araştırması sonucu, kanuna aykırı görevlendirme yapanların belirleneceği öğrenildi.