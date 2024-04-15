Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde belirli aralıklarla gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gelişmeleri ile ekonomideki son durum istişare edilecek. En son fahiş fiyat artışı, seçim güvenliği ve terörle mücadelenin ele alındığı Kabine Toplantısı'nda, öğretmen atamalarının da ele alınması için beklentiler attı. Toplantının gündeminde, 31 Mart yerel seçimlerinin olması ön görülüyor. Peki, bugün Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Kabine gündeminde neler var? İşte detaylar…