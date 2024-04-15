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Yerel seçim sonrası ilk kabine! Yoğun gündemle toplanıyor: Gözler yarında

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.

14:31 - 15/04/2024 Pazartesi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (Arşiv)
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.


TRT'de yer alan habere göre,
toplantıda en sıcak başlık İran ile İsrail arasında yaşanan durum ele alınacak. Orta Doğu'daki tansiyonun düşmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.


Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar

Toplantının bir diğer konusu sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Özellikle Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarının bu yaz döneminde genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda değerlendirme yapılacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a resmi ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n gelecek hafta 22 Nisan'da Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları da Kabine toplantısında konuşulacak konular arasında yer alıyor.


Enflasyona ilişkin ilave tedbirler

Kabine toplantısının bir diğer konusu ekonomi olacak. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum ele alınacak. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.



#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Recep Tayyip Erdoğan
#Irak
#Ekonomi
#Seçim
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