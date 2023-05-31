Seçim sonuçları mercek altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün parti kurmayları ile AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Seçim sonrası gerçekleştirilen ilk MYK toplantısında Erdoğan, 2024 yılında yapılacak yerel seçimler için çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Parti kurmaylarından İstanbul ve Ankara için özel çalışma yürütülmesini isteyen Erdoğan, 2019 yerel seçimlerinde CHP yönetimine geçen iki büyükşehirin tekrar kazanılması için sıkı bir planlama yapılmasını istedi. Erdoğan’ın ayrıca MYK üyelerine rehavet uyarısında bulunarak, “Çalışın, çalışın, çalışın, durmak yok” talimatını verdiği öğrenildi.

GÜLER’E YENİ GÖREV

Bunun yanı sıra toplantıda TBMM’nin yeni dönemde AK Parti grup yönetiminin nasıl olacağının da masaya yatırıldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Sivas Milletvekili Abdullah Güler’in AK Parti Meclis Grup Başkanı, eski Adalet Bakanı ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta’nın ise grup başkanvekili yapılması kararlaştırıldı. Mevcut grup başkanvekillerinden Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu da görevlerine devam edecek.

İL İL DEĞERLENDİRME

Öte yandan toplantıda, Seçim İşleri Başkanlığı seçim sonuçlarının ele alındığı detaylı bir sunum yaptı. Erdoğan’a oyunun en yüksek olduğu il ve ilçeler ile oyların en çok düştüğü il ve ilçeler sunuldu. Seçimlere katılım oranları ve yurtdışından gelen oyların etkisi değerlendirildi. Ayrıca milletvekili çıkarılamayan yerlere de mercek tutuldu. AK Parti Sonuç Alım Sisteminin (SAS) iki seçimde de verdiği performans değerlendirildi.











