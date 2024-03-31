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Seçimi kurada kaybetti: Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi

Elazığ'da iki muhtar adayının seçim yarışında aldığı oy oranı aynı olunca kura çekildi. Kura sonucu muhtarlığı kaybeden Mustafa Demir, bölgeden ayrıldıktan sonra kalp krizi geçirdi. Demir, bölgeye sevk edilen 112 acil sağlık ekibinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

23:03 - 31/03/2024 Pazar
IHA
Muhtar adayı Mustafa Demir.
Muhtar adayı Mustafa Demir.

Elazığ'da bir muhtar adayı, kurayla kaybettiği seçimin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Günbağı köyünde yaşandı. Köyün halihazırda muhtarı olan ve bugün yapılan seçimlerde tekrar aday olan Mustafa Demir, yarıştığı adayla oy sayısı aynı çıktı.

Bunun üzerine sandık başkanı tarafından gerçekleştirilen kura sonucu Demir muhtarlığı kaybetti.

Sonuçların ardından bölgeden ayrılan Demir'in, kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekibi sevk edildi.

Demir, yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



#Kalp Krizi
#Elazığ
#Muhtar
#Mustafa Demir
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