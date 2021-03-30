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ANKARA

SED ile aile yanında desteklenen kız çocuğu sayısı 70 bine yaklaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koruyucu ailede bakılan kız çocuğu sayısının 4 bin 277’e çıktığını belirterek, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti ile ailesi yanında desteklenen kız çocuğu sayısının ise 70 bine yaklaştığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
SED ile aile yanında desteklenen kız çocuğu sayısı 70 bine yaklaştı
Zehra Zümrüt Selçuk

Koruma altındaki çocukları öncelikle aile yanında desteklemeyi tercih ettiklerini ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “SED adını verdiğimiz hizmet de çocuklarımızı aile yanında desteklemeye yöneliktir. Bugün SED ile kendi aileleri yanında 134 bini aşkın çocuğumuzu destekliyoruz. Bu hizmetimizden faydalanan yaklaşık 70 bin kız çocuğumuz var” dedi.


Selçuk, kuruluş bakımında bulunan kız çocuğu sayısının yaklaşık 6 bin 500’e, koruyucu ailede bakılan kız çocuğu sayısının da yaklaşık 4 bin 300’e çıktığını belirtti.


Bakanlık olarak, her zaman kız çocuklarının potansiyellerini ortaya çıkaracak projelere ve faaliyetlere de öncelik verdiklerini kaydeden Bakan Selçuk, “Şartlı Eğitim Yardımları, kız yurtlarının yapımı ve farkındalık çalışmalarıyla kız çocuklarımızın eğitimine katkı sağladık. Hükümet olarak uyguladığımız politikalar ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde gerçekleşen ‘Haydi Kızlar Okula’ gibi projelerle kız çocuklarımızın okullaşma oranlarında büyük başarı elde ettik” diye konuştu.

Kadın okur-yazarlık oranı yüzde 95’e yükseldi

2000 yılında 6 yaş ve üzeri nüfus içinde kadın okur-yazarlık oranı yüzde 80,5 iken; 2018 yılında yüzde 95’e yükseldiğini vurgulayan Selçuk, “Okul öncesi eğitim oranı hızlı bir artış eğilimde. 2009-2010 eğitim yılında okul öncesi eğitimde kız çocukları için okullaşma oranı yüzde 31 iken, 2019-2020’de bu oran 3-5 yaş grubu kız çocuklarımızda yüzde 41; 4-5 yaş grubunda yüzde 52; 5 yaş grubunda ise yüzde 70’e yükseldi” ifadelerini kullandı.

İlkokul düzeyinde kız çocukları için net okullaşma oranı yüzde 93’ü aştı

2002-2003 öğretim yılında kız çocuklarının ilköğretimde okullaşma oranının yüzde 87,34 olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, “2019-2020 öğretim yılı itibarıyla ilkokul düzeyinde kız çocukları için net okullaşma oranı yüzde 93’ü; ortaokul düzeyinde ise yüzde 96’yı aştı. Ortaöğretimde kız çocuklarının okullaşma oranı 2019-2020 öğretim yılında yüzde 85’e yükseldi” şeklinde konuştu.

“Eğitimli bir anne, daha sağlıklı nesillere giden yolda en önemli unsur”

Selçuk, 2019- 2020 öğretim yılında kız çocuklarının yükseköğretimde okullaşma oranının yüzde 46’ya yükseldiğinin alnı çizerek, eğitimli bir kadının, annenin daha sağlıklı nesillere giden yolda en önemli unsur olduğunu kaydetti.

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