Sedef Kabaş'a 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' sebebiyle dava açıldı

Gazeteci Sedef Kabaş, 8 Şubat 2024 tarihinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımı ile ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan iddianame hazırlanarak Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince dava açıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 12 Şubat 2024 tarihli raporuna atıfta bulunularak, Kabaş'ın paylaşımının gerçek dışı olduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede, Kabaş'ın söz konusu paylaşımıyla kamuoyunda endişe, korku ve panik oluşturma amacı taşıdığı savunuldu.
Suçlamaları kabul etmedi
Şüpheli Sedef Kabaş savcılığa verdiği ifadede, paylaşımı kendisinin üretmediğini, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın zamlar hakkındaki bir cümlesini tırnak içerisinde yaptığı bir paylaşım olduğunu herhangi bir ekleme olmaksızın basın ve ifade özgürlüğü kapsamında bu haberi kendi sayfasında paylaştığını ifade etti. Kabaş, yalan bilgi paylaşma, çarpıtma, halkı yanıltıcı bilgiye sevk etme amacının olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.