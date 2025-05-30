Sedef Kabaş'a 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' sebebiyle dava açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sedef Kabaş'ın 8 Şubat 2024 tarihinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımın kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu öne sürüldü. Kabaş'ın söz konusu paylaşımında,

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sedef Kabaş'ın 8 Şubat 2024 tarihinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımın kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu öne sürüldü. Kabaş'ın söz konusu paylaşımında,

Şüpheli Sedef Kabaş savcılığa verdiği ifadede, paylaşımı kendisinin üretmediğini, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın zamlar hakkındaki bir cümlesini tırnak içerisinde yaptığı bir paylaşım olduğunu herhangi bir ekleme olmaksızın basın ve ifade özgürlüğü kapsamında bu haberi kendi sayfasında paylaştığını ifade etti. Kabaş, yalan bilgi paylaşma, çarpıtma, halkı yanıltıcı bilgiye sevk etme amacının olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.