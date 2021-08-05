Şehir hastanelerimiz Rusya’ya ilham oldu

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Kovid-19 gibi küresel tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarının aynı Kovid-19 salgını gibi küresel boyutta bir tehdit olduğunu söyledi. ATV ve A Haber ortak yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Orman yangınları şu an tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 gibi uluslararası bir tehdittir, hatta bir terör tehdididir” dedi. Yangınlardaki terör şüphesini de araştırdıklarını kaydeden Erdoğan “Tutuklananların ailesinde PKK’ya iltisaklı olanların olduğunu tespit ettik” şeklinde konuştu.