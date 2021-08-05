Gündem Şehir hastanelerimiz Rusyaya ilham oldu
ANKARA

Şehir hastanelerimiz Rusya’ya ilham oldu

Pandemide başarılı bir sınav veren şehir hastaneleri, Rusya’nın da dikkatini çekti. Modeli başkent Moskova’ya taşıyan Rusya, 1600 yataklı ilk şehir hastanesinin inşasını hızla ilerletiyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Şehir hastanelerimiz Rusya’ya ilham oldu
Rusya, 20 özel hastane inşası ve donanımı için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyor.

Pandemide başarılı bir sınav veren şehir hastaneleri, Rusya’nın da dikkatini çekti. Modeli başkent Moskova’ya taşıyan Rusya, 1600 yataklı ilk şehir hastanesinin inşasını hızla ilerletiyor. 800 yatağı hasta kabulüne başlayan hastanenin ilk bölümleri pandemi hastanesi olarak hizmet veriyor. Geri kalan 800 yataklı bölümün iç düzenlemeleri sürüyor. Komunarka Hastanesi Başhekimi Denis Nikolayeviç Proçenko Türkiye’den davet edilen Dünya İslam Sağlık Birliği Başkanı Dr. Kasım Sezen’e hastane hakkında bilgi verdi. Proçenko, bu modeli bütün Rusya’da uygulamak istediklerini söyledi. Müstakil branş hastaneleri şeklinde inşa edilen hastanenin şu an için devlet tarafından yapıldığını söyledi. Daha sonra yapılacak hastanelerin devlet-özel iş birliği şeklinde Türkiye modeli şeklinde yapılacağını bildirdi.

‘TÜRK MUCİZESİ’ DİYORLAR

  • Hastaneyi ziyaret eden Dr. Sezen’in görüştüğü Rus yetkililer, Türkiye’nin pandemi döneminde sağlıkta ulaştığı noktayı gördüklerini söylediler. Bunun Rusya’da Türk mucizesi olarak adlandırıldığını belirttiler. Moskova’da iki hastane sahibi olan Müslüm Müslümov Dünya İslam Sağlık Birliğinin heyeti ile görüşmesinde, Rusya genelinde 20 özel hastane yapmayı düşündüklerini, bu hastanelerin inşası ve donanımı hususunda Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini söyledi.
Abone Ol Google News
AlevlerMenteşeye ulaştı

Alevler
Menteşe'ye ulaştı

İki mahalle daha acil olarak boşaltılıyor.
Mezarlıkta saklanmış!

Mezarlıkta saklanmış!

Yedi kişinin katiline ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Ana ünitedehasar yok

Ana ünitede
hasar yok

Termik santralde alevler etkisini yitirdi.
Ankara'da feci kaza

Ankara'da feci kaza

​Otomobilden zorla indirilen kadın talihsiz şekilde can verdi.
10 mahalle boşaltıldı

10 mahalle boşaltıldı

​Muğla'daki orman yangını termik santrale sıçradı.
Patlama riski yok

Patlama riski yok

​Milas'ta büyük mücadele: Alevler termik santrale ulaştı

ABD'nin<br>Afgan oyunu

ABD'nin
Afgan oyunu

​Türkiye hiç kimsenin bekleme odası değil.
Sekiz gündür uykusuzlar

Sekiz gündür uykusuzlar

​Ekipler, insan ve hayvanları koruyabilmek için canları pahasına ateşe atılıyor.
7 ilde 16 yangın sürüyor

7 ilde 16 yangın sürüyor

​Şimdiye kadar 33 ilde çıkan 183 yangının 167'si kontrol altına alındı.
Beni örnek alın

Beni örnek alın

​Irkçı belediye başkanı Tanju Özcan'dan CHP'ye çağrı.
10 bin hasta yoğun bakımda

10 bin hasta yoğun bakımda

​Vaka sayısı 10 gündür 20 binin üzerinde.
Geri dönüşüm <br>'ders' olsun

Geri dönüşüm
'ders' olsun

​'Lüzumsuz ise söndür' ile olmaz.
Konya canisi yakalandı

Konya canisi yakalandı

​Aynı aileden yedi kişiyi katletmişti.
Sera ve arıcılığı vurdu

Sera ve arıcılığı vurdu

​Muğla'da 6 bin üretici etkilendi.
YAŞ’ta sürpriz yok

YAŞ’ta sürpriz yok

​Emekliye ayrılan Ümit Dündar dışında TSK komuta kademesinde değişiklik olmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.