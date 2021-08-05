Şehir hastanelerimiz Rusya’ya ilham oldu

Pandemide başarılı bir sınav veren şehir hastaneleri, Rusya’nın da dikkatini çekti. Modeli başkent Moskova’ya taşıyan Rusya, 1600 yataklı ilk şehir hastanesinin inşasını hızla ilerletiyor. 800 yatağı hasta kabulüne başlayan hastanenin ilk bölümleri pandemi hastanesi olarak hizmet veriyor. Geri kalan 800 yataklı bölümün iç düzenlemeleri sürüyor. Komunarka Hastanesi Başhekimi Denis Nikolayeviç Proçenko Türkiye’den davet edilen Dünya İslam Sağlık Birliği Başkanı Dr. Kasım Sezen’e hastane hakkında bilgi verdi. Proçenko, bu modeli bütün Rusya’da uygulamak istediklerini söyledi. Müstakil branş hastaneleri şeklinde inşa edilen hastanenin şu an için devlet tarafından yapıldığını söyledi. Daha sonra yapılacak hastanelerin devlet-özel iş birliği şeklinde Türkiye modeli şeklinde yapılacağını bildirdi.
‘TÜRK MUCİZESİ’ DİYORLAR
- Hastaneyi ziyaret eden Dr. Sezen’in görüştüğü Rus yetkililer, Türkiye’nin pandemi döneminde sağlıkta ulaştığı noktayı gördüklerini söylediler. Bunun Rusya’da Türk mucizesi olarak adlandırıldığını belirttiler. Moskova’da iki hastane sahibi olan Müslüm Müslümov Dünya İslam Sağlık Birliğinin heyeti ile görüşmesinde, Rusya genelinde 20 özel hastane yapmayı düşündüklerini, bu hastanelerin inşası ve donanımı hususunda Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini söyledi.